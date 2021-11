Unbekannter zerkratzt Autos in Vöhringen

Vermutlich vier beschädigte Autos gehen auf das Konto eines bislang unbekannten Täters. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind im Bereich der Vöhringer Lessingstraße drei geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 3.000 Euro geschätzt. Die Taten hängen sehr wahrscheinlich mit einer Sachbeschädigung in der Straße Am Langen Bach zusammen. Wie bereits berichtet, war dort ebenfalls ein geparktes Auto am Lack beschädigt worden. Die Polizei Illertissen bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)