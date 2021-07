Unbekannter zerkratzt ein Auto in Vöhringen

Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein Auto mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Schock für einen Autofahrer in Vöhringen: Ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin hat seinen Golf an der Fahrerseite komplett zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Grenzweg. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 22 und 0 Uhr in Frage. An dem Golf wurde die gesamte Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (AZ)