Unbekannter zersticht Reifen eines Autos in Vöhringen

Wer im Emershofer Weg in Vöhringen die beiden linken Reifen eines geparkten Fahrzeugs zerstochen hat, ist bisher noch unklar. Daher sucht die Polizei Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat in Vöhringen die beiden linken Reifen an einem Auto zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag im Emershofer Weg. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Daewoo. Dieser war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Über den Verursacher ist bisher nichts bekannt. Die Polizei Illertissen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

