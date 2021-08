Vöhringen

vor 27 Min.

Unfall am Kreisverkehr: Autos stoßen in Vöhringen zusammen

Ein Unfall hat sich am Freitagabend in Vöhringen ereignet.

Zwei Autos sind am Freitagabend in einem Kreisverkehr in Vöhringen zusammengestoßen. Der entstandene Schaden ist fünfstellig.

In Vöhringen hat es am Freitagabend gekracht. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Rue-de-Vizille in Richtung Westen. Den Kreisverkehr an der Memminger Straße wollte er geradeaus überqueren. Laut Polizei fuhr zu diesem Zeitpunkt jedoch ein 53-jähriger Autofahrer von der Memminger Straße aus in den Kreisverkehr und wollte stadteinwärts weiter. Der 26-Jährige übersah das Fahrzeug, es kam zum Unfall. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch Illertissen Mahnung von „EU Forderungs AG“ erhalten: Mann durchschaut Betrugsversuch

Illertissen/Vöhringen Funken sprühen aus Rad: Fahrer von Tanksattelzug verhindert Schlimmeres

Themen folgen