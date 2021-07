Unfall auf A7: Motorradfahrer fährt durch Rettungsgasse

Nach einem Unfall bei Illerberg bildet sich ein rund acht Kilometer langer Stau auf der A7. Ein Motorradfahrer fährt durch die Rettungsgasse - hinter dem Polizeiauto her.

Nach dem Motto "Kleiner Fehler, große Wirkung" hat sich am späten Samstagnachmittag auf der A7 ein Verkehrsunfall ereignet, der zwar nur zu einem geringen Sachschaden führte, für die anderen Verkehrsteilnehmer jedoch erhebliche Beeinträchtigungen bedeutete.

Eine Autofahrerin war auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs. Auf Höhe von Illerberg übersah sie das Abbremsen eines vorausfahrenden Autos und fuhr diesem auf. Dadurch entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1050 Euro.

Motorradfahrer fährt durch Rettungsgasse auf A7: 400 Euro Bußgeld

Durch das ohnehin starke Verkehrsaufkommen und die Zusammenführung mit der B28 entstand innerhalb kürzester Zeit ein erheblicher Stau mit einer Länge von rund acht Kilometern. Eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg fuhr dorthin. Während nahezu alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich eine Rettungsgasse bildeten, folgte ein 21-jähriger Motorradfahrer dem Polizeiauto und fuhr hinter diesem verbotswidrig durch die Rettungsgasse.

An der Unfallstelle angekommen, stoppten die Beamten den Fahrer und sprachen ihn auf sein Fehlverhalten an. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, wodurch den Mann nun eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro und zwei Punkte im Fahreignungsregister erwartet. (AZ)