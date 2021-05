Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der A7 nahe Vöhringen

Ein Autofahrer wollte auf der A7 bei Vöhringen die Spur wechseln. Am Ende hatte sein Wagen einen Totalschaden.

Auf der A7 auf Höhe Vöhringen hat es am Sonntagnachmittag gekracht. Ein Auto erlitt einen Totalschaden. Wie die Polizei berichtet fuhr um 15.15 Uhr ein 31-Jähriger in Richtung Würzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Vöhringen wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, bemerkte jedoch, dass sich dort bereits ein Fahrzeug befand. Er brach den Fahrstreifenwechsel ab, verriss das Lenkrad aber nach rechts, sodass das Auto in Schleudern geriet und mit der Schutzplanke kollidierte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (AZ)

