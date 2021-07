Unfall in Vöhringen: 86-Jähriger übersieht Autofahrerin

Da ein 86-Jähriger Autofahrer ein anderes Fahrzeug übersehen hat, ist es in Vöhringen zu einem Unfall gekommen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Der Versuch eines Autofahrers, von der Hauptstraße in Vöhringen nach links in die Illertaltangente einzubiegen, ist gescheitert. Der 86-Jährige übersah das Fahrzeug einer Frau, die auf der Tangente in südliche Richtung fuhr und vorfahrtsberechtigt war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr.

Das Fahrzeug der Frau landete im angrenzenden Weizenfeld

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto des Mannes um die eigene Achse, und das Fahrzeug der 37-Jährigen landete im angrenzenden Weizenfeld. Der Unfallverursacher verletzte sich bei der Kollision leicht. Laut Angaben der Beamten beläuft sich der Sachschaden auf etwa 14.000 Euro. (AZ)

