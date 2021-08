Unfall zwischen Illerrieden und Vöhringen: Fahrer wird in Auto eingeklemmt

Auf der Illerstraße zwischen Illerrieden und Vöhringen stoßen zwei Autos zusammen. Ein 79-Jähriger wird verletzt und muss von der Feuerwehr befreit werden.

Drei Personen sind am Freitagabend kurz vor 20 Uhr in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen, der sich auf der Kreisstraße NU14 (Illerstraße) zwischen Vöhringen und Illerrieden ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Auto von der Ausfahrt der Gaststätte Zum Griaswirt in die Kreisstraße ein, ohne auf die Vorfahrt eines 65-Jährigen zu achten, der mit seinem Auto von Vöhringen her kommend in Richtung Illerrieden unterwegs war.

Der Fahrer des BWM wurde im Auto eingeklemmt und leicht verletzt, die beiden Insassen des Porsche (hier im Bild) blieben laut Polizei unverletzt. Foto: Wilhelm Schmid

Beim Zusammenstoß wurde der 79-Jährige in seinem BMW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Vöhringen mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte befreit werden. Der 65-jährige Fahrer des vorfahrtsberechtigten Porsche und sein 40-jähriger Beifahrer galten nach ersten Erkenntnissen vor Ort als leicht verletzt. Im abschließenden Polizeibericht heißt es aber, dass sie nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieben.

Auch die Feuerwehr Bellenberg war wegen des Unfalls im Einsatz

Die Feuerwehr Bellenberg unterstützte nach dem Unfall ihre Kameraden aus Vöhringen bei der Verkehrsabsicherung. Der Totalschaden an beiden Unfallautos wird von der Polizei mit insgesamt 25.000 Euro angegeben. (wis, AZ)

