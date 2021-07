Versuchter Einbruch in Büro von Kfz-Prüfstelle in Vöhringen

Jemand hat versucht, in einen Büroraum in Vöhringen einzudringen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In Vöhringen hat jemand versucht, in den Büroraum einer Kfz-Prüfstelle an der Ulmer Straße einzubrechen. Laut Polizei machte sich ein Unbekannter zwischen Sonntag, 18.15 Uhr, und Montag, 9 Uhr, mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster zu schaffen, scheiterte aber an der massiven Bauweise. So blieb es beim Einbruchsversuch. So kam es auch zu keinem Entwendungsschaden. Allerdings wird der entstandene Sachschaden auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)