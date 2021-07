Vier Unbekannte schlagen auf Jugendlichen in Vöhringen ein

Sie haben einen 16-Jährigen auf offener Straße in Vöhringen geschlagen. Jetzt sucht die Illertisser Polizei die vier für die Tat verantwortlichen Personen.

Vier bislang unbekannte Personen haben offenbar auf einen Jugendlichen in Vöhringen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am späten Sonntagnachmittag im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr in der Wannengasse. Das 16-jährige Opfer setzte sich eigenen Angaben zufolge zur Wehr und konnte die Angriffe so beenden.

Jugendlicher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die näheren Tatumstände sind derzeit noch unklar. Der Jugendliche konnte nur spärlich Angaben zum Geschehen machen. Nach dem Vorfall wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Illertissen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

