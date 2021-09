Vöhringen: Berauschter Mann muss in Arrestzelle

Ein 27-Jähriger, der offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand, trieb sich in Vöhringen herum. Die Polizei musste mehrmals ausrücken.

Gleich mehrmals sind Beamte der Polizei Illertissen im Verlauf des Mittwochs wegen eines offensichtlich berauschten Mannes ausgerückt. Der 27-Jährige stand nach Einschätzung der Polizisten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder starken Medikamenten. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann jedoch korrekt und zeigte sich immer wieder einsichtig. Er versprach jedes Mal, den Heimweg anzutreten, sodass ein weiteres Einschreiten der Polizei zunächst nicht gerechtfertigt war.

Der 27-Jährige hantierte an Gully-Deckeln in Vöhringen

Als der 27-Jährige allerdings am Nachmittag anfing, an Gully-Deckeln in der Ulrichstraße zu hantieren und dadurch die Kinder eines angrenzenden Kindergartens verängstigte, konnte er schließlich im Bereich des Hettstedter Platzes in Gewahrsam genommen werden. Ein Richter bestätigte schließlich die freiheitsentziehende Maßnahme der Polizei. So musste der 27-Jährige die Nacht in der Arrestzelle verbringen. In den frühen Morgenstunden wurde er schließlich wieder entlassen. Zu Straftaten ist es nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei Illertissen nicht gekommen. (AZ)

