Vöhringen: Unbekannte versuchen Automaten aufzubrechen

Die Diebe, die in Vöhringen einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollten, waren zwar erfolglos. Doch sie richteten einen hohen Sachschaden an.

Über das zurückliegende Wochenende haben bislang unbekannte Täter im Bereich der Vöhringer Parkstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde der Automat massiv beschädigt, ohne dass etwas entwendet werden konnte. So teilt dies die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall in Vöhringen

Die Tat könnte aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise mit einem Fall in Weißenhorn zusammenhängen. Dort trafen Beamte in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Tatverdächtige auf frischer Tat an. Die Polizei Illertissen bittet deshalb zu dem Fall in Vöhringen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch