Vöhringen: Zeugen beobachten Fahrraddieb

Ein 69-Jähriger hat in Vöhringen ein Fahrrad gestohlen. Zeugen hatten den Mann jedoch zuvor beobachtet und erkannt.

Am Donnerstagabend hat ein zunächst unbekannter Täter ein Fahrrad im Wert von 100 Euro im Bereich der Grünen Lunge in Vöhringen gestohlen. Womit der Dieb wohl nicht gerechnet hatte: Er wurde von Zeugen beobachtet und auch erkannt. Das teilt die Polizei mit. So fiel der Verdacht auf einen 69-jährigen Mann.

Zeugen beobachteten den Fahrraddieb in Vöhringen

Beamte der Polizei Illertissen fanden an dessen Wohnanschrift das gestohlene Fahrrad vor. Sie stellten es sicher und gaben es an die Besitzerin zurück. Der Tatverdächtige selbst sagte gegenüber der Polizei nur wenig zu dem Vorfall und war deutlich alkoholisiert. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (AZ)