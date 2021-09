Vöhringen schafft Unterkünfte für Obdachlose

Plus Auch in Vöhringen gibt es Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Es ist Aufgabe der Stadt, ihnen zu helfen. Im Bahnhof entsteht eine neue Unterkunft für Obdachlose.

Der Gesetzgeber sieht bei der Unterbringung von Menschen, die obdachlos geworden sind, die Kommunen in der Pflicht. Die Stadt Vöhringen kommt dieser Aufgabe jetzt nach und schafft im Obergeschoss des Bahnhofes sechs Räume und nimmt dafür 80.000 Euro in die Hand.