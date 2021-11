Vöhringen

07:00 Uhr

Vöhringen setzt auf Lüftungsanlagen in Klassenzimmern

Plus Die Stadt Vöhringen schafft raumlufttechnische Anlagen für Schulen und Kindergärten an. Diese kosten zwar viel Geld, es gibt aber Zuschüsse.

Von Ursula Katharina Balken

In Corona-Zeiten ist saubere Luft in Klassenzimmern und Gruppenräumen besonders wichtig. Um das in Vöhringer Schulen und Kindertagesstätten möglich zu machen, hat der Stadtrat schon vor Monaten einen Beschluss gefasst. Damit die Stadt allerdings die richtigen und zweckmäßigsten Geräte kauft, hat die Verwaltung ein Planungsbüro zu Rate gezogen.

