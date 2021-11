Vöhringen

18:30 Uhr

Vöhringen und Senden wollen Gebühren für Kinderbetreuung anheben

Plus Vöhringer und Sendener Eltern müssen bald wohl tiefer in die Tasche greifen. Warum die Kinderbetreuung in den beiden Städten teurer werden soll.

Von Franziska Wolfinger und Angela Häusler

Kinderbetreuung soll in Vöhringen und Senden teurer werden. In beiden Städten wurde diese Woche über die Höhe der Gebühren diskutiert. Während Senden ein großes Loch in der Betreuungskasse zu stopfen hat, will man in Vöhringen vor allem vermeiden, dass Eltern mehr Stunden buchen als sie wirklich benötigen. Und das hat einen guten Grund.

