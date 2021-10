Vöhringen verpasst dem Adventsmarkt ein neues Konzept

Plus In diesem Jahr fällt der Vöhringer Adventsmarkt erneut aus. Dafür planen Stadt, Gewerbeverein, Kulturring und Sportclub gemeinsam einige Neuerungen für 2022.

Die gute Nachricht zuerst: Im Jahr 2022 wird es einen völlig neuen Adventsmarkt in Vöhringen geben. Bei der Veranstaltung rund ums Kulturzentrum wird dann ein anderes Konzept die Besucherinnen und Besucher erwarten. Die schlechte Nachricht allerdings lautet: In diesem Jahr muss der Markt noch einmal ausfallen. Die Vorsitzende des Gewerbevereins, Andra Lepple, begründet die nochmalige Pause.