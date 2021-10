Vöhringen will Solaranlagen auf städtischen Gebäuden installieren

Plus Vöhringen soll mehr Solaranlagen bekommen. Von der Erweiterung des Nahwärmenetzes in Illerberg rät eine Expertin aber ab.

Klimafreundlicher werden: Das ist das große selbst erklärte Ziel der Stadt Vöhringen. Dafür nimmt die Stadt auch Geld in die Hand. Neben der Idee, Abwärme der Wieland-Werke zum Heizen zu nutzen, plant Vöhringen, Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Gebäude zu installieren.