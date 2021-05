Vöhringen

vor 1 Min.

Vöhringen will in den Internetausbau investieren: Wer hat etwas davon?

Plus Der Freistaat hat ein Förderprogramm für Glasfaserausbau aufgelegt. Die meisten Vöhringer gelten als gut versorgt – getan werden soll fürs schnelle Internet trotzdem einiges.

Von Franziska Wolfinger

Wie wichtig eine schnelle Internetverbindung auch für Privathaushalte ist, hat das vergangene Jahr eindrücklich gezeigt. Homeoffice, was aller Voraussicht nach auch nach der Pandemie von Bedeutung sein wird, funktioniert nur mit stabilen Anschlüssen. Die Stadt Vöhringen will den Ausbau weiter vorantreiben. An welchen Stellen das aktuell Sinn macht, hat Berater Alfred Wöcherl vom Breitbandzentrum Bayern kürzlich im Bauausschuss dargestellt.

Themen folgen