Vöhringen

vor 16 Min.

Vöhringens CSU will Pfandbechersystem in der Stadt einführen

Das Pfandsystem Recup gibt es in der Region bereits seit 2019. Nun gibt es auch in Vöhringen Überlegungen, Recup oder ein vergleichbares System einzuführen.

Plus Die CSU in Vöhringen will sich für Müllvermeidung einsetzen. Jetzt schlägt sie Mehrwegbecher für Kaffee to go vor. Ein System, das bisher in der Region wenig Erfolg hatte.

Von Franziska Wolfinger

Ökologisch gesehen sind Einweg-Kaffeebecher mit Plastikdeckel eine Sünde. Das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Die Verbraucherzentrale warnt: "Inklusive Zubehör wie Deckel, Strohhalm und Rührstab fallen allein durch die To-go-Becher für Heiß- und Kaltgetränke jährlich in Deutschland rund 55.000 Tonnen Abfall an." Das sei mehr Müll als durch Plastiktüten verursacht werde. In Vöhringen will die CSU nun gegen die Abfall-Flut vorgehen. Die Fraktion schlägt ein Pfandbechersystem vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen