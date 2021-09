Von Handy abgelenkt: Junger Radfahrer stößt in Vöhringen mit Auto zusammen

Freihändig und mit dem Mobiltelefon am Ohr fährt ein Jugendlicher mit dem Rad über einen Parkplatz in Vöhringen. Dabei übersieht er ein querendes Auto.

Weil er offensichtlich von seinem Handy abgelenkt war, hat ein Jugendlicher in Vöhringen einen Unfall verursacht. Der 15-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrrad am Dienstagmittag einen Parkplatz in der Falkenstraße. Er fuhr freihändig und hatte sein Mobiltelefon am Ohr.

Bei dem Unfall in Vöhringen wird glücklicherweise niemand verletzt

Deshalb kam es dem Polizeibericht zufolge zu einem Zusammenstoß mit einem querenden Auto, der 15-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird. Den Jugendlichen erwartet nun ein Bußgeld. (AZ)

