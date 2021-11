Vorfahrt missachtet: Frau verursacht Unfall bei Vöhringen

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete, kam es nahe Vöhringen zu einem Unfall. Die 28-Jährige verletzte sich dabei leicht.

In der Nähe von Vöhringen ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße NU 14 in westliche Richtung. Am Kreisverkehr zur Autobahnanschlussstelle in Fahrtrichtung Nord missachtete sie die Vorfahrt eines anderen Autos und es kam zur Kollision.

Die Unfallverursacherin wurde bei Vöhringen leicht verletzt

Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 28-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (AZ)

