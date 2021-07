Warum die evangelische Kirche in Vöhringen Buchenpflänzchen verschenkt

Plus Die 90-Jahre alte Blutbuche vor der evangelischen Kirche in Vöhringen ist der "Signature-Baum" der Gemeinde, findet Pfarrer Jochen Teuffel. Nun werden Schößlinge verteilt.

Zehn Stelen sollen vor der evangelischen Kirche in Vöhringen den Gläubigen künftig die zehn Gebote näher bringen. Auch Prominente wie der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein haben sich schon begeistert über das Projekt geäußert. Doch günstig ist dieses Kunstwerk nicht. Pfarrer Jochen Teuffel hat sich nun etwas Besonderes ausgedacht, um Spenden zu sammeln. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich mit einem Blutbuchenschößling quasi einen Teil davon nach Hause holen.