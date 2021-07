Was bringen mobile Luftfilter? Vöhringen will nicht sofort Geräte kaufen

Plus Ein Experte soll herausfinden, welches Gerät für die betreffenden Klassenzimmer und Gruppenräume am besten geeignet sei.

Das Thema Luftfilter findet sich gerade auf jeder Tagesordnung eines jeden Stadt- und Gemeinderates wieder. Jetzt war es auch in Vöhringen an der Reihe, auch die Stadträte dort sind nicht wirklich überzeugt von den Geräten. Knapp 390.000 Euro würde die Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten der Stadt kosten. Wie geht es weiter?