vor 53 Min.

Vöhringen: Was junge Piloten am Modellflug fasziniert

Die Jugendlichen des Modellflugsportvereins tüfteln an einem Motorproblem. Sie wollen das Modellflugzeug zum Starten bringen. Vereinsleiter Dieter Münzenrieder (zweiter von rechts) schaut ihnen dabei über die Schulter.

Im Modellflugverein Vöhringen lernen 13 junge Piloten, wie sie einen Modellflieger in die Luft bringen. Dafür müssen sie am Simulator trainieren und zahlreiche Regeln pauken.

Von Ursula Katharina Balken

Mit verschränkten Armen und einem Lächeln blickt Dieter Münzenrieder auf die jungen Piloten. Vor ihnen liegt ein Modellflugzeug. Sie werkeln und tüfteln – der Motor macht Probleme. Liegt es an der Empfangsanlage, am Regler?

Die jungen Piloten gehören zum Modellsportverein Vöhringen. Ihr Ziel: Das Flugzeug wie einen Pfeil über die Startbahn fegen und in den Himmel aufsteigen lassen. Doch dafür muss alles funktionieren. Die Signale, die die jungen Piloten über das Steuergerät senden, müssen im Modellflieger ankommen. Funktioniert ein Teil nicht, könnte der Flieger abstürzen. Dann wären viele Arbeitsstunden und Geld dahin.

Münzenrieder, der den Modellsportverein Vöhringen seit vier Jahren leitet, ist stolz auf seine jungen Piloten. Sie halten zusammen und helfen sich gegenseitig. 13 Jugendliche zählt der Modellsportverein derzeit. Auch Jugendleiter René Burian ist von den jungen Piloten begeistert. „Sie lernen, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen“, sagt er. Ab zehn Jahren dürften Kinder fliegen, aber es erfordere auch eine gewisse Reife.

130 Mitglieder zählt der Vöhringer Modellflugverein

Gegründet wurde der Modellflugverein 1972 mit sieben Personen gegründet, heute zählt er 130 aktive und passive Mitglieder. Die Vöhringer Piloten sind in der glücklichen Lage, einen eigenen Flugplatz zu besitzen. Er liegt nordwestlich der Wasenlöcher bei Thal in Richtung Wullenstetten. Das Gelände ist ein kleines Fiegerparadies. Der Rasen ist weich wie ein Teppich und wird von einem Mähdienst kurz gehalten. Das Vereinsheim ist von hohen Bäumen umgeben. Wenn Flugtag ist, steht die Türe offen.

Im kleinen Gemeinschaftsraum liegt ein aufgeschlagenes Buch. Darin hat sich jeder einzutragen, der fliegen will. „So können wir das ganze Jahr prüfen, wer wann in der Luft war. Das ist für mögliche Zwischenfälle nötig“, erklärt Münzenrieder. Bisher sei aber noch nie etwas passiert. Das führt der Vereinsleiter darauf zurück, dass sich alle an die Regeln halten.

Der Verein erzeugt seinen eigenen Strom

Ausschließen mag Münzenrieder einen Luftunfall aber auch nicht. Deshalb ist an Flugtagen immer ein Flugleiter vor Ort. Er hat den Überblick über die 120 Meter lange und 30 Meter breite Startbahn. Das ist nötig, denn die kleinen Modellflieger sind ungemein schnell. Auch das Luftfahrtamt München hat ein Auge darauf, dass alle Vorschriften eingehalten werden. So darf auf dem Vöhringer Gelände kein Fluggerät schwerer als 25 Kilogramm sein. Flug- und Ruhezeiten müssen eingehalten werden. Es gibt einen Lärmpass und einen Schallpegel, der nicht überschritten werden darf. „Das ist heute kein Problem mehr, weil es bei uns kaum noch Flieger mit Verbrennungsmotoren gibt“, weiß Münzenrieder.

Der Vöhringer Modellflugverein geht mit der Zeit und legt Wert auf Umweltbewusstsein. Auf dem Dach des Vereinsheim ist eine Photovoltaikanlage installiert. Was an Elektrizität verbraucht wird, produziert der Verein selbst. Das ist wichtig für die Aufladestation, an der die Akkus der Modellflieger mit neuer Energie betankt werden. „Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern diese Motoren sind auch wesentlich leichter zu bauen als Verbrennungsmotoren“, weiß Münzenrieder.

Am Simulator trainieren die Jugendlichen Flüge

Wer sich das Modellfliegen zum Hobby gemacht hat, kann nicht einfach im Internet das Zubehör für einen Flieger bestellen, alles zusammenbauen und dann zum Fliegen gehen. Der Hobbypilot muss eine Ausbildung absolvieren. So gibt es einen Simulator mit Bildschirm, an dem geübt werden muss. Auch Regeln müssen gepaukt werden. Denn es darf nicht immer geflogen werden. Arbeitet ein Landwirt auf den benachbarten Feld, wird der Flugbetrieb eingestellt. Die Piloten müssen auf Nummer sicher gehen. Denn ein Unfall in der Luft kann unangenehme Folgen haben.

Um Fehler zu vermeiden, zeigt Jugendleiter René Burian den jungen Piloten ganz genau, worauf sie achten müssen. Er bringt ihnen bei, mit dem Mechanismus der Steuerungsanlage zurechtzukommen. Der zwölfjährige Kjell verbringt gerne seine Freizeit auf dem Flugplatz. Er sagt: „Das Basteln, bis ein Flugzeug so weit ist, macht Spaß, aber das Fliegen ist am schönsten.“

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen