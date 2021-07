Wie der Förderverein der Vöhringer Realschule nach Corona helfen will

Plus Roswitha Gärtner-Scheck ist die neue Vorsitzende des Vereins. Sie berichtet über aktuelle Projekte und Errungenschaften seit der Gründung vor nur sechs Jahren.

Wohl den Schulen, die einen Förderverein haben. Gerade jetzt könnten diese Gremien Hilfestellung geben, wenn die Schulen mit dem Ende der Pandemie zur Normalität zurückkehren. So sieht die Situation die neue Vorsitzende des Fördervereins „Freunde und Förderer der Realschule Vöhringen“, Roswitha Gärtner-Scheck. Sie, die Englisch und Französisch fließend spricht, könnte sich vorstellen, im Nachhilfeunterricht tätig zu werden. Allerdings fügt sie lachend an, „natürlich nur, wenn dies auch im Sinne der Schule ist, ich bin ja keine ausgebildete Lehrerin“. Aber sich ehrenamtlich einzubringen, sieht sie als eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins.