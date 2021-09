Vöhringen

vor 49 Min.

Wie die Toten vom Siedlerbund Vöhringen ein Denkmal bekamen

Plus Feldkreuze wurden immer aus einen bestimmten Grund aufgestellt. Diese Geschichte steckt hinter dem markanten Holzkreuz an der Vöhringer Kanalstraße.

Als Heimatforscherin ist die Vöhringerin Jeannette Wischenbarth stets unterwegs, um Neues aus der Geschichte des Ortes zu erfahren. Einige Publikationen sind bereits unter anderem ihrem Engagement entsprungen, wofür sie auch mit der Bürgermedaille in Silber geehrt wurde. Ein Thema, dass Wischenbarth bei ihren Nachforschungen gerade sehr am Herzen liegt, sind Feldkreuze und die Geschichten, die sie erzählen. Darüber berichten wir in loser Reihe. Nachdem es im letzten Teil um einen Unfall mit glücklichem Ende ging, ist heute ein hölzernes Kreuz im Vöhringer Süden an der Reihe.

