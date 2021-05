Vöhringen

18:30 Uhr

Wie geht es mit der Gaststätte "Zum Griaswirt" in Vöhringen weiter?

Plus Gerüchte kursieren, wonach die Gaststätte "Zum Griaswirt" in Vöhringen schließen wird. Was ist dran? Das sagt der Pächter.

Von Ursula Katharina Balken

Markus Holl ist kein Freund blumiger Worte, er zieht es vor, Klartext zu reden. Und das hört sich im Moment so an: „Ich mache weiter, aber kommt eine vierte Corona-Welle, mache ich zu.“ Damit tritt er Gerüchten entgegen, er schließe seine Gaststätte in Vöhringen, die er bei der Übernahme vor knapp vier Jahren „Zum Griaswirt“ genannt hat. „Geredet wird ja bekanntlich viel“, sagt der Pächter des Schützenheims.

