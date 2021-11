Zähes Ringen im Vöhringer Stadtrat: Kinderbetreuung kostet künftig mehr

Plus Der Vöhringer Stadtrat hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: Wie teuer sollen Krippen- und Kindergartenplätze in der Stadt werden, die sich selbst als familienfreundlich bezeichnet?

Vöhringen will die Gebühren für die Kinderbetreuung erhöhen. SPD und Grüne taten sich mit den Vorschlägen der Verwaltung schwer. Beide Fraktionen pochten auf sozial verträgliche Lösungen. Nach zähem Ringen steht am Ende nun ein Kompromiss.