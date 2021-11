Zehnjährige stiehlt in Vöhringer Laden Modeschmuck

Ein Mädchen hat einen Diebstahl in einem Vöhringer Geschäft begangen. Es wurde dabei erwischt.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstagmittag in Vöhringen dabei ertappt worden, wie es in einem Modegeschäft Schmuck stahl. Es verschwand laut Polizeibericht mit einem Ring im Wert von mehr als 20 Euro in einer Umkleidekabine, brach dort seine Verpackung auf und nahm ihn an sich.

Mutter merkt den Diebstahl ihrer Tochter nicht

Danach verließ die Zehnjährige die Kabine und lief im Geschäft umher, als wäre nichts geschehen. Als das Mädchen von einer Verkäuferin darauf angesprochen wurde, gab es den Modeschmuck sofort zurück. Die Mutter, die ebenfalls in dem Geschäft war, bekam vom Diebstahl ihrer Tochter nichts mit. (AZ)