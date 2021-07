Vöhringen

06.07.2021

Zurück aus dem stillen Kämmerlein: So bleibt die Gruppe "Wir-r-sing" in Übung

Plus Trotz Corona hat die Singgruppe Wir-r-sing aus Vöhringen an ihren Proben festgehalten. Denn es steht eine große Feier an. Und ein Auftritt in Lindau.

Von Ursula Katharina Balken

Chorprobe für sich allein zuhause – wie geht denn das? Moderne Technik macht‘s möglich. Dazu gehören eine Video-Software, Laptop mit Kamera und Mikrofon. Diese Methode nutzte die Singgruppe Wir-r-sing in den vergangenen Monaten mit ihrer Dirigentin Magda Cerna. Keiner weiß besser als sie, die ausgebildete Sängerin und Stimmbildnerin ist, wie wichtig regelmäßige Stimmbildung ist. Vor allem aber, wenn im kommenden Jahr eine große Feier ins Haus steht.

