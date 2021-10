Zwei Männer entblößen sich in Kindergarten vor Reinigungskräften

Zwei Frauen putzten gerade in einem Kindergarten in Vöhringen, als zwei Betrunkene ans Fenster klopfen. Beide ließen die Hosen herunter. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei angetrunkene Männer haben zwei Putzfrauen im Sterntalerweg belästigt. Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, seien zwei Frauen gerade ihrer Arbeit in einem Kindergarten nachgegangen, als plötzlich einer der Männer an ein Fenster klopfte und mit heruntergelassener Hose sein nicht erigiertes Glied vorzeigte, so die Polizei. Wenig später klopfte der zweite Mann ebenfalls an ein Fenster und zeigte in selber Art und Weise seinen Penis vor.

Exhibitionisten in Vöhringen: Die Polizei sucht Zeigen

Die Männer gingen dann zu einer nahe gelegenen Parkbank und tranken vermutlich weiterhin Alkohol. Deshalb geht die Polizei derzeit von keinem sexuellen Hintergrund der Tat aus. Dennoch leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen ein. Von den Verdächtigen liegt nur eine vage Beschreibung vor. Beide waren etwa 20 Jahre alt und 160 cm groß. Einer hatte lockige Haare, eine kräftige Statur und trug einen grünen Pullover. Der andere trug eine Kurzhaarfrisur und hatte eine schlanke Statur. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)