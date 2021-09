Vöhringen

vor 16 Min.

Zwei Millionen Euro für einen kaum genutzten Bahnübergang in Vöhringen?

Plus Aktuell sind die Schranken in der Carl-Benz-Straße geschlossen. Eine Sanierung könnte bis zu zwei Millionen Euro kosten. Der der Stadtrat schlägt der Bahn einen Deal vor.

Von Franziska Wolfinger

Kürzlich hatte das Landratsamt darüber informiert, dass der Bahnübergang an der Carl-Benz-Straße in Vöhringen bis mindestens 16. März gesperrt sein wird. Die Bahn befindet sich derzeit noch in internen Abstimmungen, ob das defekte Bauteil überhaupt repariert werden kann. Der Stadtrat hat nun darüber diskutiert, was passiert, wenn keine Reparatur möglich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen