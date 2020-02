vor 37 Min.

Vöhringen macht neue Schulden: Das soll sich lohnen

Stadtrat verabschiedet den Haushaltsplan 2020. Trotz eines Kredits in Höhe von 3,5 Millionen Euro sind die Fraktionen zufrieden

Von Franziska Wolfinger

Der Vöhringer Stadtrat beschäftigte sich nun ein letztes Mal mit dem Etat der Stadt für dieses Jahr. Das Gremium beschloss in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan, der dieses Jahr einen Umfang von rund 46,7 Millionen Euro hat. Damit liegt er 5,8 Prozent unter dem Ansatz des Vorjahres.

Um das umfangreiche Investitionsprogramm finanzieren zu können, muss in diesem Jahr ein Kredit von knapp 3,5 Millionen Euro aufgenommen werden. Bürgermeister Karl Janson, CSU-Fraktionsvorsitzender Michael Neher, SPD-Fraktionssprecher Volker Barth und Peter Kelichhaus von den Freien Wählern waren sich in ihren Haushaltsreden einig, dass der Kredit angesichts der Investitionen gerechtfertigt ist. So sagte zum Beispiel Barth: „Schulden können sich in diesem lohnen.“ Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, in Bildung, Infrastruktur und Umwelt seien schließlich Investitionen in die Zukunft. Als das sind gleichzeitig auch Bereiche, so wurde in der Rede von Michael Neher deutlich, bieten auch für den bald neu gewählten Stadtrat viele Aufgaben. Peter Kelichhaus fasste sich kurz und erinnerte daran, dass die Beratungen unter einem besonderen Stern standen: Ein kurzfristiger Wechsel im Kämmereramt sowie der Wahlkampf zur Kommunalwahl im März waren eher widrige Bedingungen.

Gutter will 100.000 Euro für ärztliche Versorgung bereitstellen

Ohne Einwände durchgewunken wurde der Hauhalt allerdings nicht. Johann Gutter ( CSU) machte nochmal auf die schlechte ärztliche Versorgung in Vöhringen aufmerksam. Mehrere Ärzte hatten dort ihre Praxis geschlossen, neue wurden nicht eröffnet. Im Landratsamt laufen derzeit Planungen im Rahmen der Gesundheitsregion Plus. Gutter sieht aber auch Handlungsbedarf auf Seiten der Stadt. Er schlug vor, 100.000 Euro für mögliche Maßnahmen im Haushalt bereitzustellen. Konkrete Pläne, wofür das Geld auszugeben sein, gebe es allerdings noch nicht.

Während Gutter im Bereitstellen dieser Summe ein Signal an die Bevölkerung sieht, dass der Stadtrat an der Sache dran ist, betrachtete der überwiegende Teil des Stadtrats inklusive Bürgermeister Janson das als reine Symbolpolitik. Barth will etwa lieber erst Fakten schaffen, um dann noch mal über Geld zu reden. Ähnlich äußersten sich Janson und Neher. Letztlich stimmten nur vier Räte für Gutters Antrag, der damit abgelehnt war.

Einig waren sich Neher, Barth und Kelichhaus auch im Bezug auf den scheidenden Bürgermeister. Alle drei nutzen ihren Haushaltsrede um Karl Janson für seine Arbeit in den vergangenen 24 Jahren zu danken. Die drei Redner beschrieben ihn als sehr kollegial im persönlichen Umgang und gleichermaßen fair allen drei Fraktionen gegenüber.

