19:00 Uhr

Vöhringen will Zebrastreifen entfernen

Plus An manchen Stellen in Vöhringen müssen Fußgänger bald besser aufpassen. Warum die Stadt zwei Zebrastreifen streicht und welche Fußgängerüberwege eventuell noch weichen müssen.

Von Franziska Wolfinger

In Vöhringen haben die Stadträte darüber diskutiert, welche Zebrastreifen der Stadt entfernt werden könnten. Der Grund ist ein lange bekanntes Problem.

Nicht alle Zebrastreifen in Vöhringen sind ordnungsgemäß ausgeleuchtet. Kosten kann eine entsprechende Instandsetzung pro Zebrastreifen bis zu 40000 Euro. Was das Problem für die Stadt noch verschärft: Sollte es auf einem nicht korrekt ausgeleuchteten Fußgängerüberweg zu einem Unfall kommen, ist auch sie in der Haftung.

Das Alles war bereits Thema in einer Sitzung des Verkehrsausschusses von 2018. Ergebnis der Debatte damals: Die Fraktionen des Stadtrates sollten noch einmal intern beraten, bevor das Problem wieder auf der Tagesordnung landet. Nun hat es länger gedauert als geplant, bis die Stadträte noch einmal darüber sprechen – in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses war es aber soweit.

In der Sitzung wurde Zebrastreifen für Zebrastreifen erörtert, ob er erhalten bleiben soll oder nicht. Die Verwaltung hatte im Vorfeld Empfehlungen erarbeitet. Diese Fußgängerüberwege stehen zur Debatte:

Zum Sportplatz (Illerzell): Dieser Zebrastreifen, der sich neben dem Illertal-Gymnasium befindet, sollte nach Ansicht der Verwaltung bestehen bleiben. Anders sahen das die Mitglieder des Bauausschusses. Werner Zanker ( SPD) sagte zu diesem Zebrastreifen: „Das ist ein Radweg. Von Fußgängerüberweg kann da keine Rede sein.“ Zanker vertrat die Ansicht, dass der Zebrastreifen an dieser Stelle sogar gefährlich sei. Schüler würden mit dem Fahrrad dann ausgerechnet an dieser uneinsichtigen Stelle über die Straße rasen. Markus Harzenetter schlug im Zuge der Debatte vor, über eine Querung für Radfahrer an dieser Stelle nachzudenken. Mehrere Gremiumsmitglieder erklärten zudem, die eigentlichen Laufwege von der Schule zur Bushaltestelle würden nicht über den Zebrastreifen führen. Bürgermeister Neher resümierte: „Der ist also weder regelkonform noch braucht man ihn wirklich.“ Der Verkehrsausschuss stimmte für den Rückbau.

Illerzeller Straße/Frauenstraße: Der Zebrastreifen in der Illerzeller Straße auf Höhe der Kreuzung zur Frauenstraße ist nach Ansicht der Verwaltung wegen geringer Querungszahlen entbehrlich. Anders sieht das Ludwig Daikeler von der SPD. Er wohne in der Straße und wisse daher, wie gefährlich die Stelle sei. Erst kürzlich sei ein Kind angefahren worden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tempo-30-Zone wohl nicht erhalten bleiben würde, sollte der Zebrastreifen rückgebaut werden. Denn der sei der Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkung, hieß es in der Diskussion im Bauausschuss. Der Vorschlag von Werner Zanker dann einfach Tempo 30 wegen Lärmschutz anzuordnen, sei rechtlich nicht umsetzbar. Letztlich votierte nur Ludwig Daikeler gegen den Rückbau dieses Fußgängerüberwegs.

In der Illerzeller Straße gibt es zwei Zebrastreifen. Dieser auf Höhe Kreuzung Frauenstraße bleibt nicht erhalten. Bild: Ursula Balken

Illerzeller Straße/Vogelstraße: Bei diesem Zebrastreifen, den viele Kinder auf dem Schulweg nutzen, waren sich Verwaltung und Ausschussmitglieder einig. Er soll erhalten bleiben, auch wenn die Beleuchtung an dieser Stelle besonders teuer kommen würde. Ab einer Straßenbreite von 6,50 Meter ist eine sogenannte Torbogen Beleuchtung vorgeschrieben, also die für Zebrastreifen bekannten Laternen, die über dem Fußgängerüberweg ein Tor formen. Kostenpunkt dafür: 30000 bis 40000 Euro. Weil die Straße mittelfristig ohnehin saniert werden soll, schlug Herbert Walk eine provisorische Lösung vor. Seine Idee: Vielleicht sei es günstiger, die Straße an dieser Stelle provisorisch auf unter 6,50 Meter zu verengen, damit die günstigere Beleuchtung ausreicht. Die Verwaltung soll diese Lösung nun überprüfen.

Zwischen den Bächen/Sportparkstraße: Dieser Zebrastreifen, der auf dem Weg von der Stadt zum Sportpark liegt, soll entfernt werden. Wenn die Tempo-30-Zone dort beibehalten werde, sei der Zebrastreifen nicht nötig. Ludwig Daikeler und Markus Harzenetter mahnten an, dass dort viele Kinder und Jugendliche – auch mit Fahrrädern – unterwegs seien. Die Entscheidung, ob dieser Zebrastreifen bleiben soll, wurde zurückgestellt.

Noch ungeklärt ist, ob der Fußgängerüberweg zum Sportpark erhalten wird. Die Entscheidung wurde zurückgestellt. Bild: Ursula Balken

Ulmer Straße und Bahnhofstraße: Hier sind insgesamt drei Fußgängerüberwege überprüft worden. Weil sie alle im Innenstadtbereich liegen und genug Querungen stattfinden, sollen sie nach der Empfehlung der Verwaltung bleiben. Im Raum steht auch die Idee, einen weiteren Überweg auf Höhe des Eiscafés Cortina und der Pizzeria Taormina zu schaffen. Dafür spricht, dass gerade im Sommer an dieser Stelle sehr viele Fußgänger unterwegs sind, die Straße wegen des fließenden Verkehrs aber schwer queren könnten. Dagegen spricht, dass es mit diesem neuen Zebrastreifen wohl häufig Rückstaus in die Kreuzung hinein geben würde, Parkplätze wegfallen würden und es eine Häufung von Fußgängerüberwegen an einer Stelle geben würde, was der Stadt in Sachen korrekter Beleuchtung teuer zu stehen kommen würde. Ludwig Daikeler sprach sich dafür aus, zumindest temporär, also von etwa März bis September, einen Fußgängerüberweg einzurichten: „Da muss was passieren, dass nichts passiert.“ Ob der Vorschlag umsetzbar ist, soll nun geprüft werden.

Wieland Werke: Rund um die Wieland Werke gibt es fünf Zebrastreifen. Wie es damit weitergeht, wurde noch nicht entschieden. Das hat mehrere Gründe: Die Straßenführung wird sich ohnehin ändern, wenn das Projekt Neue Rathaus-Mitte umgesetzt wird. Die Verwaltung will außerdem erst bei Wieland nachfragen. Als betroffener Anlieger soll die Firma Auskunft geben, welche Zebrastreifen von ihren Mitarbeitern tatsächlich häufig genutzt werden.

