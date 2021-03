vor 16 Min.

Vöhringen will keine eigenen Regeln für Mindestabstände beim Bauen

Plus Die Bayerische Bauordnung wurde überarbeitet. Nun steht den Gemeinden frei, eigene Regeln aufzustellen. Vöhringen will darauf jedoch verzichten.

Von Franziska Wolfinger

Zum Januar dieses Jahres hat der Freistaat einige Neuerungen in der Bayerischen Bauordnung erlassen. Ein zentraler Punkt bei der Überarbeitung waren die Abstandsflächen, die zwischen zwei Gebäuden eingehalten werden mussten. Das war schon immer ein komplexes Thema.

Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand bemisst sich nach der Wandhöhe auf der jeweiligen Seite des Gebäudes. An Traufseiten wird auch die Dachneigung in die Berechnung mit einbezogen. Im neuen Gesetz ist dies zumindest an den Giebelseiten nun nicht mehr der Fall. Weil die Berechnung so komplex ist, ist es laut Sitzungsvorlage des Vöhringer Bauausschusses nicht so einfach möglich, konkret zu benennen wie sich die Abstände zwischen alter und neuer Berechnung unterscheiden.

Das ändert sich mit der neuen Bauordnung in Bayern 1 / 7 Zurück Vorwärts Genehmigungsfiktion Für die meisten geplanten Wohngebäude gilt künftig: Wenn sich die Baugenehmigungsbehörde innerhalb von drei Wochen nach Zugang des Bauantrags nicht meldet und fehlende Unterlagen nachfordert, beginnt eine dreimonatige Fiktionsfrist. Entscheidet die Behörde innerhalb dieser Fiktionsfrist nicht, gilt der Bauantrag automatisch als genehmigt.

Bauen mit Holz Holz darf künftig in allen Gebäudeklassen verwendet werden. Das soll den Baustoff attraktiver und das Bauen nachhaltiger machen.

Abstandsflächenrecht Abstandsflächen werden auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert – in Gewerbe- und Industriegebieten auch weiter. Das soll den Flächenverbrauch senken. Bei Wohnbauten reicht dann das 0,4-Fache der Wandhöhe, bei Gewerbebauten das 0,2-Fache. Ein Mindestabstand von drei Metern bleibt bestehen, Gemeinden können weiterhin größere Abstandsflächen in ihrer Satzung festlegen.

Stellplatzpflicht Kommunen können die Stellplatzpflicht flexibler regeln, alternative Mobilitätskonzepte werden zugelassen.

Dachausbau Für den Ausbau von Dachgeschossen ist keine Genehmigung mehr nötig.

Einbau von Aufzügen Die Pflicht zum Einbau eines Aufzugs fällt weg, wenn der Aufwand dafür unverhältnismäßig hoch wäre.

Sonstiges Weitere Änderungen betreffen etwa den Bau von Kinderspielplätzen in Wohnanlagen, die Planung von Rettungswegen, die Ausweisung von Kfz-Stellplätzen und die Begrünung von Gebäuden. Zudem können Kommunen reine Steingärten und Kunstrasenflächen untersagen. (AZ)

Grundsätzlich werden die geforderten Mindestabstände aber kürzer. Davon sei auszugehen. In der Praxis bedeutet das, dass die Gesetzesänderung mehr Nachverdichtung ermöglicht. Der bayerische Gesetzgeber hat den Kommunen aber frei gestellt, über das Thema zu beraten und gegebenenfalls eigene zur Situation vor Ort passende Regeln aufzustellen, wenn das zum Erhalt des Ortsbildes oder zum Erhalt oder der Verbesserung der Wohnqualität beiträgt.

Warum Vöhringen keine eigenen Regeln braucht

In Vöhringen hat man sich nun eingehender mit dieser Möglichkeit beschäftigt, nachdem wohl auch einige Kommunen in der weiteren Nachbarschaft eigene Satzungen planen. Die Stadtverwaltung kam allerdings zu dem Ergebnis, dass für Vöhringen das überarbeitete Gesetz so wie es nun ist, durchaus praktikabel sei. Dinge, die eine Änderung in anderen Kommunen erforderlich machen würden, liegen in Vöhringen nicht vor, also beispielsweise Gewerbeflächen, die umgewidmet werden müssten oder zentrumsnahe Konversionsflächen. Auch das Landratsamt hat die Ausführungen der Verwaltung so akzeptiert und unterstützt die Entscheidung.

Die Novelle der Bayerischen Bauordnung unterstützt dafür bei der Nachverdichtung, was in Vöhringen seit Längerem eine Richtlinie beim Bauen darstellt. Die Mitglieder des Bauausschusses folgten der Argumentation der Stadtverwaltung und entschieden mit ihrem Votum, keine eigene Abstandsflächensatzung für Vöhringen schaffen zu wollen.

