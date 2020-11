14:01 Uhr

Vöhringen zeigt Herz: Wünsche können jetzt abgeholt werden

Wer sich an der Aktion „Vöhringen zeigt Herz“ beteiligen möchte, kann sich nun einen Wunsch in einem von vier Läden aussuchen.

Von Franziska Wolfinger

Am Sonntag ist der erste Advent. Es wird langsam Zeit, sich über Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen. Wer dieses Jahr bei der Geschenke-Aktion „ Vöhringen zeigt Herz“ mitmachen möchte, kann sich nun einen der Wunschanhänger abholen.

Im Rahmen dieser Aktion beschenken Bürger seit nunmehr fünf Jahren Kinder aus Familien, denen es finanziell nicht so gut geht. Wegen der Corona-Pandemie funktioniert das Ganze etwas anders als bisher gewohnt. Die Geschenke-Anhänger können sich die Bürger heuer nicht beim Weihnachtsmarkt abholen. Vier Geschäftsinhaber der Stadt haben sich bereit erklärt, die Wünsche in ihren Läden auszulegen: Die Anhänger gibt es bei der Boutique U11, bei Florales Handwerk, im Best Reisebüro beziehungsweise Eine-Welt-Laden sowie in der Sonnen-Apotheke.

Auch Wünche von Senioren werden erfüllt

Neu in diesem Jahr: Es können nicht nur Kinderwünsche erfüllt werden, auch Senioren, die nur eine geringe Rente bekommen, werden beschenkt. Deren Wunschplaketten sind an ihrer braunen Farbe zu erkennen, die für Buben sind grün und die für Mädchen rot.

Im Anschluss besorgt der Pate das jeweilige Geschenk und verpackt es. Außen muss die Identifikationsnummer, die auf der Plakette steht, angebracht werden. Nur so können die Geschenke dem richtigen Kind zugeordnet werden. Denn die Aktion läuft vollkommen anonym ab, die Namen der Beschenkten sind nirgendwo ersichtlich.

Die eingepackten Geschenke müssen bis spätestens Freitag, 18. Dezember, im Bürgerbüro im Rathaus abgegeben werden. Die Organisatoren der Aktion kümmern sich dann um die Zustellung und sorgen dafür, dass jedes Geschenk pünktlich zu Heiligabend ankommt.

