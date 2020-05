11:30 Uhr

Vöhringens größte Baustelle: Wann die VR-Bank fertig sein soll

Plus Der Neubau der VR-Bank in Vöhringen ist nicht zu übersehen. Wann das Gebäude an der Memminger Straße fertig sein könnte.

Von Ursula Katharina Balken

Dass die VR-Bank Vöhringen aus dem Stadtcenter an die Memminger Straße umziehen will, ist schon lange bekannt. Doch der geplante Baubeginn verzögerte sich. Archäologische Untersuchungen wurden eingeleitet, die Bauarbeiten mussten ruhen. Pressesprecher Wolfgang Kaimer wagt aber jetzt einen vorsichtigen Vorausblick.

„Wir sind im Plan. Heute gehen wir von einer Fertigstellung bis zum Ende des Jahres 2021 aus. Ein genaues Datum können wir jedoch noch nicht nennen", sagt er. Die Baustelle dürfte im Augenblick innerstädtisch die größte sein. Die Bauarbeiten an beiden Gebäuden, die einen Komplex bilden, haben begonnen. Ausgelegt ist das Gebäude an der Memminger Straße, Blumenstraße und Bachgasse auf drei Vollgeschosse mit einem Staffelgeschoss. Darunter versteht man ein Stockwerk, das gegenüber den darunter liegenden Geschossen zurückspringt. Es wird aus statischen Gründen verwendet oder um eine optische Aufweitung des Straßenraums nach oben hin zu erreichen. Der Rücksprung kann auch als Terrasse genutzt werden. Im Erdgeschoss findet die neue VR-Geschäftsstelle ihren Platz. Es wird 16 Wohneinheiten geben, die vermietet werden, das gesamte Gebäude bleibt im Bestand der Bank, teilt Kaimer mit. Das hintere Gebäude an der Blumenstraße wird zwei Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss umfassen. Die Wohn- und Gewerbeflächen umfassen 2916 Quadratmeter. Die Geschäftsleitung weist nachdrücklich darauf hin, dass die Baustelle keinesfalls ein Spielplatz ist, wenn der Blick in die Baustelle auch noch so verlockend wirkt. Außerdem herrscht reger Baustellenverkehr. Lesen Sie außerdem über Vöhringen: Wahlkrimi bei erster Sitzung des Vöhringer Stadtrats



