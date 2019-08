vor 35 Min.

Vöhringer Gewerbeverein ist auf Personalsuche

Der Gewerbeverein setzt sich für die Belange von Selbstständigen ein. Demnächst sind wichtige Posten neu zu besetzen.

Von Felicitas Lachmayr

Der Gewerbeverein Vöhringen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stellung der Selbstständigen in der Stadt zu stärken. Dafür haben die Mitglieder in den vergangenen Jahren verschiedene Aktionen, Messen oder Unternehmenstage mitveranstaltet. Doch wie es personell mit dem Verein weitergeht, ist derzeit unklar.

Vöhringens Bürgermeister Karl Janson ist seit 2003 Vorsitzender des Vereins. Wie er im März bekannt gab, wird er bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr als Bürgermeister antreten. Gleichzeitig will er auch den Vorsitz des Gewerbevereins abgegeben. Wie er auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, stehe er für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Das habe er bereits definitiv bei der letzten Mitgliederversammlung erklärt. Wer den Posten künftig übernimmt, ist offen.

Ein Dauerthema der Selbstständigen: der Online-Handel

1950 gegründet unterstützt der Gewerbeverein Selbstständige in Vöhringen. Er hilft bei Neugründungen und sämtlichen Fragen zu Arbeitsrecht, Sozialversicherung oder Datenschutz. Nach eigenen Angaben zählt der Verein heute mehr als 60 Mitglieder – darunter Selbstständige aus Einzelhandel, Handwerk, Gewerbe, freie Berufe und Industrie. Der Verein ist Mitglied des Deutschen Gewerbeverbandes und an den Bundesverband der Selbständigen, einer Interessenvereinigung mit Sitz in München, angegliedert.

Ein Thema, das auch die Selbstständigen in Vöhringen immer wieder beschäftigt, ist der Internet-Handel, weiß Janson. Viele stationäre Händler würden darunter leiden, dass Verbraucher immer mehr Geld online ausgeben. Der Gewerbeverein erörtere immer wieder neu, wie man zielführend auf diese Problematik reagiert.

Gewerbeverein plant Herbstzauber und Adventsmarkt in Vöhringen

In Vöhringen ist der Verein für verschiedene Aktionen bekannt, die sich über die Jahre fest in der Stadt etabliert haben. So veranstalten die Mitglieder neben Oster- und Muttertagsaktionen zur Weihnachtszeit die Goldtaleraktion. Kunden können dann in Geschäften, die dem Gewerbeverein angehören, Sachpreise gewinnen. Daneben organisiert der Verein in Kooperation mit der Stadt jedes Jahr den Adventsmarkt in Vöhringen. Am Freitag, 20. September, findet außerdem wieder der Herbstzauber statt. Dann locken Geschäfte mit besonderen Ideen und entlang der Ulmer Straße stehen Bühnen mit Live-Musik. Außerdem kündigen die Veranstalter erstmals ein Gummi-Enten-Rennen auf dem Mühlbach in Vöhringen an.

Um all das zu stemmen und die Einzelhändler in der Stadt zu stärken, muss der Gewerbeverein entsprechend aufgestellt sein. Die nächste Mitgliederversammlung sei für Oktober vorgesehen, teilt Janson auf Nachfrage mit. Für eine frühere Terminierung bestehe keine Veranlassung. Hier gelte es dann, personelle Weichenstellungen für die Zukunft vorzunehmen. Denn die Mitglieder müssen nicht nur einen neuen Vorsitzenden wählen.

Zwei weitere Ämter müssen neu besetzt werden

Auch das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden bleibe bis dahin unbesetzt, erklärt Janson. Denn der Gewerbeverein musste mit dem Tod von Christian Knauer in der vergangenen Woche, der das Amt bisher übernahm, einen tragischen Schicksalsschlag hinnehmen. Er sei viel zu früh und trotz seiner schweren Erkrankung überraschend verstorben, erklärt Janson.

Außerdem sucht der Gewerbeverein einen neuen Schatzmeister. Lorenz Steinle, der jahrelang die Vöhringer Sparkasse leitete, trat Anfang des Jahres in den Ruhestand. Damit wollte er auch das Amt des Schatzmeisters niederlegen. Doch wegen Problemen mit der Nachfolge führt Steinle das Amt nun kommissarisch bis zur Neuwahl weiter.

