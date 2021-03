vor 2 Min.

Vöhringer Hilfsangebot zur Corona-Impfung ist ein Erfolgsmodell

Plus Ehrenamtliche in Vöhringen gehörten zu den Ersten, die Senioren Hilfe bei allem angeboten haben, was die Corona-Impfung betrifft. Das zog weite Kreise.

Von Ursula Katharina Balken

Alois Heinrich öffnet die Haustüre. Mit der einen Hand hält er die Klinke, mit der anderen drückt er sein Handy ans Ohr. Am Telefon geht es um eine Anmeldung im Impfzentrum Weißenhorn. „Ja, jetzt läuft‘s rund. Es war am Anfang ein recht holpriger Start“, umschreibt Heinrich höflich die anfänglichen Schwierigkeiten, mit denen der Helferkreis Vöhringen zu kämpfen hatte. Aber die Gruppe hat die Probleme in den Griff bekommen.

Wie berichtet engagiert sich der Helferkreis Vöhringen für Menschen, die eine Impfung gegen das Virus Covid-19 wünschen. Denn als bekannt wurde, dass man sich nur anmelden kann, wenn man eine eigene E-Mail-Adresse hat, war das Durcheinander perfekt. Wer von den Menschen 80 plus verfügt schon über Kenntnisse im Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln, fragte sich Heinrich. Er bot einen Anmeldeservice an und organisiert einen Impfshuttle, der Senioren, die nicht selbst fahren wollen oder können, ins Impfzentrum bringt. Ehrenamtlich aus dem Helferkreis übernehmen die Taxi-Dienste, ganz vorschriftsmäßig der Fahrer mit Maske, ebenso seine Passagiere. Grundsätzlich wird nur eine Person im Auto mitgenommen – Ehepaare fahren gemeinsam.

Anmeldung für Impfung wurde vereinfacht

Inzwischen gibt es auch Verbesserungen bei der Anmeldung, berichtet Heinrich. Inzwischen kann man mit einer E-Mail-Adresse bis zu fünf Personen anmelden, nicht mehr nur eine. Seit Start dieser Hilfsaktion Mitte Januar hat Heinrich mehr als 30 Personen angemeldet. Den ersten Termin für eine Fahrt zum Impfen bekam er am 14. Februar. Im Impfzentrum in Weißenhorn hatte es eine Absage gegeben. Das Zentrum fragte bei Heinrich an, ob er den Termin auf die Schnelle einer anderen impfberechtigten Person vermitteln könne. Schließlich ist das Vakzin nicht unbegrenzt haltbar und soll auf keinen Fall verfallen. „Innerhalb einer Stunde konnte ich eine 92-jährige Frau in meinen Unterlagen ausmachen und brachte sie zum Impfen“, berichtet Heinrich.

Was ihn aber erstaunt, ist die Resonanz aus der Gegend um Stuttgart, Ludwigsburg und erst kürzlich aus Würzburg. „Die Leute sagen, sie hätten das aus der Illertisser Zeitung oder aus dem Internet erfahren.“ Manche holen sich Rat wie man eine solche Hilfsaktion startet. Zwischenzeitlich ist für Heinrich aus der Hilfe, die ehrenamtlich geleistet wird, fast ein Vollzeitjob geworden.

