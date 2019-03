22.03.2019

Vöhringer Liederkranz im Wandel

Sänger suchen Nachwuchs

Von Ursula Katharina Balken

Die neue Vorsitzende des Liederkranzes Vöhringen, Anneliese Winkler, hat ihre Bewährungsprobe bestanden. Sie ist seit einem Jahr im Amt. Dass sie ihre Sache gut gemacht hat, bestätigte unisono die Sängerschar mit spontanem Beifall. Bei der Jahresversammlung im Probenraum des Adlergebäudes kündigte Dirigent Hans Gutter ein neues Projekt an. Das Konzept habe er bereits im Kopf, aber es fehle noch der Titel.

Gutter stellte seinen Rückblick unter das Motto „Wind of Change – Wind der Veränderung“. Seit 1981 führe er den Chor und es habe in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Veränderungen gegeben. Neben dem Männerchor habe er einen Frauenchor ins Leben gerufen, beide Chöre sind dann zu einer Sängergemeinschaft verschmolzen. Dass jetzt eine Frau an der Spitze des Vorstands steht, sei auch eine Art der Veränderung. Jetzt sei er noch der einzige Mann im Führungsteam, meinte Gutter. Er schickte gleich ein Kompliment hinterher: „Es läuft nicht nur gut, sondern sehr gut. Denn alle ziehen an einem Karren.“

Dass es Nachwuchsprobleme gibt, verhehlte der Chorleiter nicht. Deshalb sei jeder Einzelne gefordert, sich anzustrengen, auch wenn Englisch gesungen wird. Er wisse sehr wohl, dass nicht jeder diese Sprache beherrscht. Aber es sei nun mal so, dass die moderne Chorliteratur von englischen Liedern beherrscht wird. Er dankte den Sängern, die sich stets auf das Experiment eingelassen haben, was zu Erfolgen geführt habe. Er gab auch einen Ausblick: Beim Illermusik-Festival, das vom 28. Juni bis 14. Juli stattfinden wird, will auch der Liederkranz seinen Beitrag leisten, denn es gebe ein Chorfestival, das in Vöhringen stattfindet.

Bilanz zog auch die Vorsitzende Anneliese Winkler. Sie blickte auf die Ereignisse 2018 zurück und bekannte, dass sie gerne in ihrem neuen Amt tätig sei. (ub)

Themen Folgen