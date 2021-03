06:30 Uhr

Vöhringer Sportler haben sich vergeblich auf Corona-Lockerungen gefreut

Sport in der Halle ist im Landkreis Neu-Ulm trotz niedriger Inzidenz nun doch nicht möglich.

Plus Beim SC Vöhringen hatte man sich schon auf Lockerungen eingestellt. Trotz niedriger Corona-Zahlen werden die Maßnahmen im Kreis Neu-Ulm nicht gelockert.

Von Franziska Wolfinger

Dank der dauerhaft niedrigen Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm hatten zahlreiche Unternehmer in den Bereichen Gastro und Kultur auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen ab Montag gehofft. Dass in Bayern nun unabhängig von den Landkreis-Werten doch nicht weiter gelockert werden darf, betrifft aber auch Sportvereine und Fitnessstudios. Auch beim Sportclub Vöhringen hatte man in der vergangenen Woche umsonst auf den kommenden Montag hingearbeitet.

Vöhringer Sportclub hatte Konzept für Corona-Selbsttests ausgearbeitet

Denn mit "einfach wieder die Turnhalle aufsperren" ist es in Pandemiezeiten nicht getan. Dominik Bamboschek, Geschäftsführer des größten Sportvereins im Landkreis Neu-Ulm, erklärt, was alles zu den Vorbereitungen gehört: Es müssen etwa Dienstpläne aufgestellt und den Mitarbeitern im vereinseigenen Fitnessstudio und Trainern der diversen Abteilungen Bescheid gegeben werden. Außerdem müssen die Umkleiden so vorbereitet werden, dass die Spinde zugänglich sind, aber sie nicht fürs Umziehen vor Ort genutzt werden können. Auch ein Konzeptvorschlag, der Corona-Selbsttests vor den Sporteinheiten vorsieht, wurde ausgearbeitet.

Und schließlich gibt es noch das Hygienekonzept, das immer auf dem neuesten Stand sein soll. Schwierig wird das allerdings, wenn das Gesundheitsministerium es nicht schafft, eine aktuelle Version für die Zeit nach diesem zu erstellen. Bamboschek: "Wir haben vergangene Woche täglich auf die Aktualisierung gewartet." Bislang kam die aber nicht.

Schließung des Fitnessstudios ist besonders bitter

Besonders bitter für den Verein ist die Schließung des Fitnessstudios, das kurz vor Pandemiebeginn erneuert wurde. Hier fehlen vor allem auch Einnahmen, denn die Beitrage für die Nutzung des Studios erhebt der Verein derzeit nicht.

Auch auf die Mitgliederzahl habe sich die Pandemie negativ ausgewirkt, so Geschäftsführer Bamboschek. Allerdings sei es nicht so, dass besonders viele Vöhringer nun austreten, es gebe schlicht kaum Vereinseintritte. Bamboschek hofft, das nach der Pandemie wieder aufholen zu können und insbesondere wieder viele im Kinder- und Jugendbereich von Sport und dem SCV zu überzeugen.

Für jetzt bedeutet die jüngste Entscheidung der Staatsregierung allerdings, dass weiterhin nur kontaktfreier Außensport in Gruppen bis zu zehn Personen erlaubt ist. Bei Kindern unter 14 Jahren dürfen es maximal 20 Personen sein. Gleichzeitig erhält der Verein sein Online-Ersatz-Angebot aufrecht.

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen