vor 53 Min.

Vöhringer Stadträte rufen zur europäischen Einheit auf

Kurz vor der Wahl verabschieden die Vertreter der Bürger ein Schreiben. Um was es darin geht.

Von Felicitas Macketanz

Die Vöhringer Stadträte haben nun, kurz vor der Europawahl am Sonntag, gemeinsam eine sogenannte Resolution verabschiedet. Der Inhalt: Intensive Werbung für ein geeintes Europa.

Alle Stadträte stimmten für das Schriftstück. Darin werden einerseits die Bürger aufgerufen, zur Europawahl am 26. Mai zu gehen. Andererseits werden die Potenziale und Vorteile genannt, die ein geeintes, stabiles Europa zu bieten hat.

Apropos Einheit: Was diese jungen Menschen gemeinsam haben: Das sind junge Vorbilder aus Vöhringen

So heißt es etwa in dem Text: „Die längste Friedensperiode in Europa und damit auch die längste Periode ununterbrochener städtischer Entwicklung verdanken wir der europäischen Idee“. Hintergrund der Resolution ist, dass viele Bürger derzeit verunsichert seien und die europäische Einigung und ihre Institutionen infrage stellten. „In dieser Situation bekennen wir uns ausdrücklich zur Idee der europäischen Integration als Fundament für ein friedliches Zusammenleben und einer guten wirtschaftlichen Entwicklung.“ Auch die Brücke zu den kommunalen Entscheidungen vor Ort in Vöhringen wird in dem Schreiben geschlagen: So heißt es unter anderem, dass rund 70 Prozent der gesetzlichen Grundlagen, mit denen Städte heute täglich arbeiten, europäischen Ursprungs seien. Stadtrat Rüdiger Kreisl (Freie Wähler Gemeinschaft) merkte an, dass er ein Heimatvertriebener sei. Und betonte in diesem Zuge, dass wir alle als Einheit die Zusammengehörigkeit der Völker Europas leben sollten. Wir sollten auch vor wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammenhalten.

Lesen Sie auch: Lastwagenfahrer übersieht Auto: Mann wird leicht verletzt

Themen Folgen