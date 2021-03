vor 17 Min.

Vöhringer Stadträte streiten: Welcher Ökostrom darf's sein?

Plus Vöhringen ringt um die Frage, ob die Stadt künftig Ökostrom mit oder ohne Neuanlagenquote beziehen soll. Wie ein Detail die Gemüter der Stadträte erhitzt.

Von Franziska Wolfinger

Manchmal sind es die eher nebensächlich erscheinenden Fragen, die bei Stadträten die längsten Diskussionen auslösen. Im Vöhringer Hauptausschuss war es nun die Bündelausschreibung für den Strombezug durch Kommunen, die einige Stadträte in Rage versetzte. Konkret ging es dabei um die Frage, welche Art von Ökostrom die Stadt künftig beziehen will.

Anders als Privathaushalte entscheiden sich Kommunen nicht für einen Anbieter und kaufen dort den Storm für städtische Einrichtungen ein. Sie müssen ihren Bedarf in regelmäßigen Abständen europaweit ausschreiben. Vöhringen will das weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Kubus machen, dass die Strom-Ausschreibung für viele Kommunen gebündelt macht. Das bringt für Vöhringen den Vorteil mit sich, dass günstigere Preise erzielt werden, als das bei Einzelausschreibungen möglich wäre. Die aktuelle Ausschreibung bezieht sich auf die Jahre 2023 bis 2025.

Ökostrom mit oder ohne Neuanlagenquote in Vöhringen?

Kubus bietet dabei drei Optionen an: konventionellen Strom, Ökostrom und Ökostrom mit Neuanlagenquote. Bei Letzterem ist eine Förderung vom Bau von neuen Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, eingepreist. Er ist also noch etwas teurer. Bernd Hieber vom Stadtbauamt rechnet vor, wie hoch die Mehrkosten der beiden Optionen wären. Ökostrom ist in der Regel 0,0 bis 0,3 Cent pro Kilowattstunde teurer, als konventioneller Strom. Beim Ökostrom mit Neuanlagenquote wären das 0,5 bis 1 Cent pro Kilowattstunde. Mehrkosten von 0,1 Cent pro Kilowattstunde würden bei einer Kommune mit einem angenommenen Durchschnittsverbrauch von 2,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr zu Mehrkosten bei den reinen Energiekosten von rund 2500 Euro pro Jahr führen. Nimmt man Mehrkosten von 0,5 Cent, also wenn man den Oköstrom mit Neuanlagenquote so günstig wie möglich bekommt, wären es 12.500 Euro Mehrkosten pro Jahr.

Die Verwaltung schlug vor, die Variante Ökostrom zu wählen, aber das eingesparte Geld vor Ort in Vöhringen in die Errichtung von PV-Anlagen zu investieren. Die beiden Grünen im Hauptausschuss argumentierten dagegen. Markus Harzenetter: "Bei der Variante 'mit Neuanlagenquote' bieten wir einen Anreiz zum Bau neuer Anlagen, der so wichtig ist, um die Energiewende noch zu schaffen." Überzeugen konnten er und Fraktionskollege Christian Lepple die übrigen Stadträte nicht.

Sie verweigerten sich der Option "mit Neuanlagenquote" mit den Argumenten, das Geld beim Strompreis zu sparen und lieber vor Ort - "wo man es kontrollieren kann" - zu investieren. Mit der Quote fördere man den Bau von Wasserkraftwerken in Skandinavien oder sonstige Anlagen irgendwo in der Welt, nicht aber hier vor Ort. Zudem sei Ökostrom ja auch nicht immer so grün wie man denken würde. Auch in dieser Branche gebe es schwarze Schafe und Technologien, die auch ihre Nachteile haben.

Es wird heftig gestritten über den Vöhringer Ökostrom

Dass sich die Grünen ihrerseits uneinsichtig zeigten und an der ökologischeren der beiden Varianten festhielten, was bei diesem Kernthema der Partei eigentlich niemand überraschen dürfte, schien zur Frustration mancher Räte beizutragen und heizte die Stimmung weiter an. Sascha Frick von den Freien Wähler warf den Grünen vor, ständig gegen Flächenfraß zu predigen, dann aber den Bau neuer großer Ökostromanlagen zu befürworten. Ein Argument, dass von Christian Lepple als polemisch abgeschmettert wurde: Man könne das natürlich so plakativ darstellen. Aber: "Es ist nicht einfach, das richtige Maß zwischen Flächenverbrauch und ökologischer Stromerzeugung hinzubekommen." Wichtig sei beides. Egal sei allerdings, wo neue Ökostromanlagen entstehen. Dass sie in Skandinavien oder Südspanien gebaut werden, ist laut den Ausführungen Lepples irrelevant, denn der Klimawandel ist selbst ein globales Problem.

Die rund eine Stunde dauernde Diskussion endete schließlich mit dem Antrag endlich abzustimmen von Roland Bader (SPD). Gegen die beiden Stimmen der Grünen einigten sich die Mitglieder des Hauptausschusses in einem Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat auf die Option "ohne Neuanlagenquote". Sie formulierten allerdings nach langem Ringen um die Formulierung eine Selbstverpflichtung, das eingesparte Geld, einen Betrag X, zusätzlich zu dem im Haushalt eingestellten Posten für den Bau von PV-Anlagen in Vöhringen ausgeben zu wollen. Ob und wie diese Selbstverpflichtung, die gänzlich ohne konkrete Zahlen auskommen musste - die gibt es schließlich erst nach der Ausschreibung -, erfüllt wird, werden aber erst kommende Haushaltsberatungen zeigen. Bis dahin vergeht noch viel Zeit.

