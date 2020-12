16.12.2020

Vöhringer Stadtrat sagt Sitzung ab

Fast alle städtischen Einrichtungen zu

Ab dem heutigen Mittwoch gelten die verschärften Maßnahmen der Bundesregierung. Viele Geschäfte müssen schließen. Auch die städtischen Einrichtungen in Vöhringen sind davon betroffen.

Die für den morgigen Donnerstag anberaumte Sitzung des Stadtrates wurde abgesagt. Bürgermeister Michael Netter bittet die Bürger um Verständnis: „Ich hoffe sehr, dass die aktuellen Beschränkungen bald Wirkung zeigen und dass das öffentliche Leben in möglichst vielen Bereichen bald wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren wird.“

Von heute, 16. Dezember 2020, bis zunächst Freitag, 8. Januar 2021, schließen ausnahmslos alle Schulen und Kindertageseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet. Eine Notbetreuung ist sichergestellt. Vom 24. Dezember 2020 bis zunächst ebenfalls 8. Januar 2021 ist das Rathaus für den gesamten Bürgerverkehr geschlossen. In dringenden standesamtlichen Angelegenheiten ist ein telefonischer Notdienst unter 07306/9622-32 per E-Mail an stadtverwaltung@voehringen.de zu erreichen. Bis zum 23. Dezember ist der Zugang zum Rathaus Vöhringen beschränkt mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Bis zunächst 10. Januar 2021 bleiben auch alle städtischen Hallen, die für Vereinszwecke genutzt werden, zu.

Die Stadtbücherei bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Aktuelle Informationen können über Aushänge am Rathaus und der Stadtbücherei sowie auf der Internetseite stadtbuecherei.voehringen.de abgerufen werden. Online können weiterhin ohne Einschränkungen eBooks, ePaper, eAudio und eLearning ausgeliehen werden. Das funktioniert unter leo-sued.de.

Geöffnet bleiben der Recyclinghof und die Kompostieranlage Birkach. Auf beiden Anlagen gilt jedoch Maskenpflicht und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. So sind die Öffnungszeiten über die Weihnachtsfeiertage: Die Einrichtungen bleiben regulär geöffnet, mit Ausnahme von Heilig Abend, Silvester und den gesetzlichen Feiertagen in diesem Zeitraum. Letzte Öffnung vor Weihnachten: Dienstag, 21. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Erste Öffnung nach Weihnachten: Dienstag, 29. Dezember, ebenfalls von 9 bis 12 Uhr und Samstag, 2. Januar von 9 bis 15 Uhr. (az)

