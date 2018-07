13:55 Uhr

Vöhringer fällt auf Betrugsmasche herein

Ein angeblicher Techniker eines Softwareanbieters hatte angerufen. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

Ein Mann aus Vöhringen ist am Freitag ins Visier von Betrügern geraten. Der Polizei zufolge erhielt der 61-Jährige eine angebliche Sicherheitswarnung des Softwareanbieters Microsoft. Später wurde er telefonisch von einem angeblichen Techniker dazu angewiesen, sich am Computer mit einem Passwort anzumelden. In der Folge wurde der Vöhringer aufgefordert, Geschenkkarten im Wert von 100 Euro zu besorgen. Dies befolgte der Mann auch. Als er dann jedoch noch einmal 200 Euro an Reparaturkosten bezahlen sollte, weigerte er sich. Daraufhin wurde sein Computerfenster dunkel und er sollte ein Passwort eingeben, welches er nicht hatte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Softwareanbieter nicht ohne Aufforderung des Kunden anrufen. „Seien Sie vorsichtig, geben sie keine persönlichen Daten oder Kennwörter an den Anrufer heraus“, so der Appell der Beamten. Nutzer sollten vielmehr misstrauisch sein, wenn eine fremde Person per Telefon zu Aktionen am Computer auffordert. Im Zweifelsfall sollten Betroffene auflegen.

Solche dubiosen Anrufe sind kein Einzelfall: Erst im Juni verlor ein Mann aus Senden auf diese Weise Geld.

