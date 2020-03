12:33 Uhr

Vöhringer haben schneller wieder Strom als gedacht

Mehrere Stunden hatten die Vöhringer am Montag keinen Strom. Die Techniker waren dabei deutlich schneller fertig als vorgesehen.

Es war zwar angekündigt worden, dass im Norden von Vöhringen im Habichtsgässchen und Umgebung am Montag von morgens bis zum frühen Nachmittag mehrere Stunden der Strom abgeschaltet werden sollte. Doch dann waren die Techniker weitaus früher fertig. Das Mittagessen musste also nicht in der Kochkiste garen, sondern ließ sich wie üblich auf der Platte des Elektroherdes zubereiten.

Stromausfall in Vöhringen: Das war der Grund

Grund für die Maßnahme: Ein Autofahrer hatte einen Schaltkasten, in dem bisher das Glasfaserkabel mit einem anderen verbunden wurde, demoliert. Die Firma LEW Verteilnetz (LVN) hatte entschieden, den Schaltkasten ersatzlos zu entfernen. So findet jetzt die Verbindung der Kabel unterirdisch statt. Dafür waren Erdarbeiten notwendig. (ub)

