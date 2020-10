vor 37 Min.

Vöhringer wird vor eigenem Haus überfallen

Unbekannter schlug ihm auf den Kopf

Am Donnerstagmittag kam es im Imbergweg in Vöhringen zu einem Überfall auf einen 70-Jährigen. Der Vöhringer kam nach Angaben der Polizei gegen kurz vor 12 Uhr nach Hause. Vor seiner Garage schlug ihm ein Mann mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf. Der Täter beraubte den Mann um sein Bargeld und entfernte sich dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein. Hierbei waren etwa 30 Polizeibeamte beteiligt. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen und das Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der Mann trug bläuliche Oberbekleidung und eine bläuliche Schildmütze. Es ist möglich, dass der Mann einen Rucksack mit sich trug. Der 70-Jährige wurde bei dem Raub am Kopf verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Neu-Ulm um Zeugenhinweise: Wer hat im Zeitraum zwischen 11 und 12.30 Uhr im Bereich um den Imbergweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat die Person gegebenenfalls in den Tagen vorher im Bereich um den Imbergweg wahrgenommen?

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0731-8013-0 dorthin oder an jede andere Polizeidienststelle. (az)

