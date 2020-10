vor 1 Min.

Vöhringerin ist nun Seelsorgerin in und für Firmen

Plus Dorothee Schindler aus Vöhringen hat ihren Weg gefunden - als Pastoralreferentin. Ihre Arbeit als Betriebsseelsorgerin ist nicht immer einfach.

Von Ursula Katharina Balken

Als nach dem Abitur die Berufswahl anstand, war für Dorothee Schindler die Entscheidung längst gefallen: Die Vöhringerin wollte sich für die Kirche und somit für die Menschen einbringen. Sie begann in Augsburg ein Studium der Theologie – mit dem Ziel, Pastoralreferentin zu werden. Kürzlich hat sie alle Prüfungen abgelegt. Jetzt geht sie als Betriebsseelsorgerin ins Allgäu. Damit hat sie sich kein einfaches Tätigkeitsfeld ausgesucht.

Der Bischof sandte die Pastoralreferentin aus

„Da muss man auch mal Worte wie ,ach, das brauchen wir nicht‘ verdauen“, sagt Schindler. Dass sich das anfühlt, als würde ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen, nimmt sie als gegeben hin. Man müsse zunächst eine Vertrauensbasis schaffen, das brauche Zeit. Als die 29-Jährige von Bischof Bertram Meier in feierlicher Zeremonie im Hohen Dom zu Augsburg ausgesandt wurde – so die offizielle Formulierung –, wusste sie, dass sie kein leichter Weg erwartet.

In der Kirche mitgewirkt hat Dorothee Schindler von Kindesbeinen an; als Ministrantin, Lektorin oder Jugendgruppenleiterin. Während des Studiums machte sie sich mit der anstehenden Umstrukturierung im kirchlichen Raum vertraut. Es war die Zeit, in der sich Pfarreiengemeinschaften bildeten. Erfahrungen sammelte Schindler vier Jahre lang in der Pfarreiengemeinshaft St. Stephan Mindelheim.

Wie es ist, bildlich gesprochen, an Werkstore zu klopfen und um Einlass zu bitten? Eine Hilfe seien ihr bisher immer Betriebsräte gewesen. Aber auch Mitarbeiter aus den Chefetagen zeigten Verständnis. „Gerade heute – bedingt durch Corona – ist die Situation für die Beschäftigten nicht einfach, weil der Arbeitsplatz nicht mehr so sicher ist“, erklärt Schindler. Auch wenn sie weiß, dass sie die Welt durch ihren Einsatz nicht von heute auf morgen verändern kann, so habe sie beobachtet, wie wichtig das Zuhören ist, und dass mancher Hinweis auf Unterstützung auf fruchtbaren Boden fällt. Beispiel: Eine in einem Betrieb arbeitende Frau, kürzlich Witwe geworden, hat schulpflichtige Kinder und eine pflegebedürftige Mutter – das sei schon eine ganz schöne Belastung. Dorothee Schindler kann in so einem Fall Wegweiser sein, um Hilfsangebote zu erschließen. Kraft schöpft sie aus dem Gebet: Es gebe ihr immer wieder die Zuversicht, am nächsten Tag vielleicht zu einem guten Gespräch zu finden. Was sie an ihrem Beruf liebt, ist die Bandbreite, in der sie tätig ist. „Ob Katholik, Protestant, Muslim oder gar keine Religion: Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt.“

Neue Pastoralassistentin in Vöhringen

Während Schindler ihren Aufgabenbereich im Allgäu hat, wird die aus Pfaffenhofen an der Roth stammende Anna-Maria Weber neue Pastoralassistentin in der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen. Die jungen Frauen sagen, dass sie der Glaube sehr fasziniere. Daraus schöpfen beide die Freude, die sie vermitteln möchten.

