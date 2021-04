Vogelliebhaber appellieren: Katzen besser drinnen lassen

Plus Zwischen April und Juni brüten viele Vogelarten. Die Gefahr, die dabei von Hauskatzen ausgeht, wird oft unterschätzt. Das können Katzenbesitzer tun.

Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres als wenn draußen vor dem Fenster Vögel zwitschern. Oder wenn man schon morgens mit der Kaffeetasse in der Hand die flatternden Tiere beobachten kann. Andere kraulen beim morgendlichen Kaffeetrinken lieber das flauschige Fell ihrer Katze. In den Gärten von Wohnsiedlungen ist es mit der Idylle aber oft vorbei, dort geraten die beiden Tierarten häufig aneinander. Was kann getan werden?

Jeanette Wischenbarth aus Vöhringen gehört eher zu den Vogel- als zu den Katzenfreunden. Ihrer gesamten Familie haben es die gefiederten Tiere angetan. Sohn Leon hat schon mehrfach außergewöhnliche ornithologische Beobachtungen in der Region gemacht. 2019 hat er einen Rotlappenkiebitz im Bucher Ried fotografiert. Der Vogel lebt normalerweise in Asien und wurde zuvor noch nie in Deutschland gesichtet. Doch so schön die exotischen Tiere auch sind, Jeanette Wischenbarth sorgt sich jetzt im Frühjahr vor allem um die heimischen Tiere, für die insbesondere Hauskatzen eine Gefahr darstellen.

Darum sind Jungamseln besonders in Gefahr

Denn, so erklärt es auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) auf seiner Website, es gibt in Wohnsiedlungen deutlich mehr Katzen, als wenn sich die Tiere auf natürliche Art und Weise ihre Reviere abstecken. Die Katzen werden von ihren Besitzern zwar meist liebevoll versorgt, doch auch bei satten Katzen ist der Jagdinstinkt vorhanden. Zum Problem wird das vor allem für junge Amseln, erklärt Wischenbarth. Denn wenn die das Nest verlassen, können sie nicht sofort fliegen, sondern bleiben noch einige Tage auf dem Boden.

Im Frühjahr sollten Katzen zumindest nachts im Haus bleiben. Die Tiere werden zur Gefahr für junge Amseln. Bild: Julian Stratenschulte, dpa

Für Katzen ein gefundenes Fressen - oder schlimmer: nicht einmal das. Denn wenn die Hauskatze eigentlich ausreichend Futter bekommen hat, ist die Jagd für sie manchmal nur noch ein Spiel. Im Jahr 2020 hatte Wischenbarth in ihrem Garten immer wieder tote Jungamseln gefunden, die augenscheinlich von Katzen erlegt, aber nicht gefressen wurden. Stundenlang sei nachts der Warnruf der Altvögel zu hören gewesen, die damit ihre Jungtiere vor den Fressfeinden zu schützen versuchten.

So werden Vögel richtig gefüttert 1 / 6 Zurück Vorwärts Fütterung Wer bereits eine Futterstelle früher einrichtet, macht aber nichts falsch. Dann wissen die Vögel bereits, wo sie willkommen sind. Wer noch kein Vogel-Restaurant installiert hat, sollte besser eine Futtersäule aufhängen, anstatt ein Futterhäuschen aufzustellen. Das hat in erster Linie hygienische Gründe, denn in einem Futterhäuschen sitzen die Tiere direkt im Futter, während sie an einer Futtersäule von außen die Körner herauspicken. Futtersäulen sind vor allem bei Grünfink, Spatz und Kleiber beliebt. Amseln und Buchfinken warten lieber darauf, dass etwas aus der Futtersäule zu Boden fällt

Hygiene Um zu verhindern, dass sich in einem Futterhäuschen Krankheiten übertragen, sollte dieses regelmäßig mit heißem Wasser ausgewaschen werden.

Futterwahl Bei der Wahl der Körner sollte in erster Linie auf Qualität geachtet werden. Billigware sei häufig mit Abfall, Fett, Sand, Füllstoffen oder Getreide gestreckt. Wichtig sind Komponenten wie Sonnenblumenkerne, die sehr energiereich sind oder ein Fettblock für Spechte. Auch eine Wasserstelle ist sinnvoll. Tabu sind Essensreste, die unter anderem zu salzig sind.

Ganzjahresfütterung Die wird von den Vögeln unterschiedlich angenommen. Manche kommen besonders gerne im Sommer. Grundsätzlich sehen Naturschützer die Vogelfütterung viel weniger dogmatisch als früher. Man muss nicht warten bis Schnee liegt, man darf auch das ganze Jahr füttern, die Vögel nutzen es so, wie es ihnen guttut.

Nutzen Am Wichtigsten ist immer noch der vogelfreundliche Garten mit heimischen Beerensträuchern, Disteln und Sonnenblumen, deren Samen stehen bleiben und mit in Teilbereichen „unordentlichen“ Laubhaufen. Ein wichtiger Aspekt am Vogelfüttern hingegen ist die eigene Freude oder die der Kinder, wenn man die bunte Vogelschar direkt vor dem Fenster beobachten darf und somit unmittelbar Kontakt zur Natur hat.

Die Tipps gab Martin Trapp, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz der Kreisgruppe Augsburg (LBV).

"Ich glaube, dass vielen Katzenbesitzern gar nicht bewusst ist, was für eine Gefahr die Tiere für junge Amseln sind", sagt Wischenbarth. Sie appelliert daher an alle Katzenhalter, ihre Tiere zur Brutzeit, also jetzt Anfang April, nachts drinnen zu behalten. Der LBV schreibt dazu: "Zwischen April und Juni werden immer wieder Jungvögel der verschiedenen Arten flügge. Lassen Sie Ihre Katze daher in dieser Zeit ganz im Haus oder gestatten Sie ihr nur kurzen Freigang, bis die Brutzeit vorbei ist." Besondere Vorsicht sollte gelten, wenn man im Garten schon Jungvögel oder warnende Altvögel entdeckt hat.

Tipps für Katzenbesitzer: Ein Glöckchen am Halsband

Der LBV hat noch mehr Tipps, wie Katzenbesitzer der Vogelwelt etwas Gutes tun können. Ein Glöckchen am Halsband etwa warnt die Vögel rechtzeitig vor dem Fressfeind. Beim Kauf eines solchen Halsbandes sollte darauf geachtet werden, dass es sich entweder öffnet, wenn man daran zieht oder aus Gummizug besteht. In beiden Fällen könnte sich die Katze leicht befreien, sollte sie mit dem Band irgendwo hängen bleiben. Allein das Glöckchen führt laut Studien dazu, dass 30 bis 50 weniger Vögel erlegt werden. Der LBV rät außerdem zu etwas, was die meisten Katzenbesitzer ohnehin gern tun: viel mit der Katze spielen. So wird der natürliche Jagd- und Spieltrieb schon zu einem großen Teil befriedigt und die Katzen haben von sich aus weniger Lust, Vögel oder Mäuse zu erbeuten.

